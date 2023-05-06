Аж язык от удовольствия вытащила: полуобнаженный Рома Капаклы припал к груди Тани Мусульбес – забавляются на публике

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес продолжают наслаждаться друг другом и красотами острова Бали. На этот раз влюбленные побывали на действующем вулкане и сделали несколько красивых фотографий.
Один получился слишком смелым и откровенным. Полуобнаженный Рома Капаклы прильнул к груди Тани Мусульбес, а та вытащила язык от удовольствия. Не исключено, что жест адресован Марине Африкантовой. Парочка, вероятно, хотела ее подразнить.
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Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Фото: соцсети
«За последнее время в моем профиле все меньше и меньше фото. Решила исправить. Грех не показать такую красоту. Скажу, что это одно из самых невероятных путешествий. Я побывала на действующем вулкане. Сила и мощь этого места просто сбивает с толку. Как написали девочки в моем телеграм-канале, «насколько мы букашки по сравнению с великой природой», и это очень хорошо описывает ощущения, когда ты находишься в этом месте», - поделилась под снимком Таня Мусульбес.
Напомним, Рома Капаклы и Таня Мусульбес уже несколько месяцев живут вместе. Рома изменил с Таней жене Марине Африкантовой.