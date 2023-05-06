Аж язык от удовольствия вытащила: полуобнаженный Рома Капаклы припал к груди Тани Мусульбес – забавляются на публике

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес продолжают наслаждаться друг другом и красотами острова Бали. На этот раз влюбленные побывали на действующем вулкане и сделали несколько красивых фотографий.

Один получился слишком смелым и откровенным. Полуобнаженный Рома Капаклы прильнул к груди Тани Мусульбес, а та вытащила язык от удовольствия. Не исключено, что жест адресован Марине Африкантовой. Парочка, вероятно, хотела ее подразнить.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».