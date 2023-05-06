Валя Карнавал в откровенном купальнике лишила дара речи фанатов: белая зона бикини, «дыньки» обнажены

Примечательно, что Валя готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. Она не перестает носить смелых нарядов. А 6 мая блогерша поделилась пикантными кадрами. Она позировала в откровенном купальнике с разрезами. Карнавал оголила свою пышную грудь и засветила белую часть зоны бикини без загара.

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