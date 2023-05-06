Валя Карнавал в откровенном купальнике лишила дара речи фанатов: белая зона бикини, «дыньки» обнажены

Валя Карнавал уже несколько лет строит карьеру певицы. Примечательно, что она активно снимает ролики для соцсетей. Ей удалось стать популярной блогершей. Теперь молодая исполнительница частая гостья на премиях и фестивалях. Но весной она улетела отдыхать на курорт с друзьями. звезда не перестает демонстрировать постройневшие формы.
Примечательно, что Валя готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. Она не перестает носить смелых нарядов. А 6 мая блогерша поделилась пикантными кадрами. Она позировала в откровенном купальнике с разрезами. Карнавал оголила свою пышную грудь и засветила белую часть зоны бикини без загара.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
«Анапа 2023», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «Смена имиджа резкое, откровенные фото. Точно расстались со Стоуном», «Ой, все видно», «Как смело», «Все показала, вот это новое поколение», — стали писать в Сети.