Уже дома с женой и сыном: 77-летнего Петросяна выписали из больницы

Евгений Петросян много лет выступает на сцене. Недавно он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Сначала юморист заявил, что просто приехал на плановое обследование. Однако позже появилась информация, что артисту стало плохо после установки зубного импланта. Сообщалось, что он попал в реанимацию.

Однако на днях Петросян вышел на связь с сайтом Teleprogramma.pro и пояснил, что не был в реанимации и готовится к выписке.