Уже дома с женой и сыном: 77-летнего Петросяна выписали из больницы

Евгений Петросян много лет выступает на сцене. Недавно он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Сначала юморист заявил, что просто приехал на плановое обследование. Однако позже появилась информация, что артисту стало плохо после установки зубного импланта. Сообщалось, что он попал в реанимацию.
Однако на днях Петросян вышел на связь с сайтом Teleprogramma.pro и пояснил, что не был в реанимации и готовится к выписке.
На этот раз Петросян действительно был выписан из больницы. 6 мая он оказался дома с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.
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Отмечается, что у 77-летнего юмориста диагностировали стенокардию. Врачи назначили Евгению Вагановичу амбулаторное лечение, пишет Телеграм-канал 112.
Напомним, что несколько лет назад народный артист пережил малоинвазивную операцию на сердце, где ему поставили несколько стентов.