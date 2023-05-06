Агата Муцениеце воссоединилась с детьми Павла Прилучного: дочка и сын прилетели к маме в Сочи

Недавно звезда сериала «Мажор» стал папой в третий раз. Его молодая жена родила сына Микаэля. Прилучный познакомил детей Муцениеце с братиком. Пока Агата находилась на съемках, он приглядывал за сыном Тимофеем и дочкой Мией. Однако 5 мая дети прилетели к своей маме в Сочи.

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