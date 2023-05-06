Агата Муцениеце воссоединилась с детьми Павла Прилучного: дочка и сын прилетели к маме в Сочи

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Восемь лет актриса прожила с Павлом Прилучным, но в 2020 году они развелись. тогда она ушла из дома с двумя детьми после скандала. Лишь спустя два года они снова стали общаться по-дружески. Но Павел снова женился на Зепюр Брутян. Теперь он пропускает дни рождения детей.
Недавно звезда сериала «Мажор» стал папой в третий раз. Его молодая жена родила сына Микаэля. Прилучный познакомил детей Муцениеце с братиком. Пока Агата находилась на съемках, он приглядывал за сыном Тимофеем и дочкой Мией. Однако 5 мая дети прилетели к своей маме в Сочи.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
«Давно не было нас в ленте!» – написала Муцениеце.
Поклонники заметили, что Тимофей и Мия повзрослели. Многие отметили, что сын похож на отца, а дочка — на маму. «Самый идеальный состав», «Агата такая красивая», «Очень красиво! Доча на вас похожа», «Господи, какие классные, глаз не нарадуется», — прокомментировали пост подписчики.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды