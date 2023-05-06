«Не мой король»: в день коронации Карла III в Лондоне прошла демонстрация против монархии

6 мая, в день коронации нового британского монарха Карла III в Лондоне прошло несколько стычек граждан. Подданные короля, празднующие торжественное событие, вступали в потасовки с противниками монархической формы правления. Полиция вовремя пресекала такие случаи, поэтому большой драки удалось избежать.

Протестующие – представители группы Republic – смогли собрать несколько сотен человек на Трафальгарской площади и устроить демонстрацию. В руках у них были плакаты: «Не мой король», «Граждане, а не подданные», «Отмените монархию», «Я не голосовал за это», «Мне никто не король», «Рождены равными», «Кто верит в божественное право?», «Монархия - это смешно», «Жадные члены королевской семьи».

«Глава государства, который не избирается, - это позор для британцев. Пора отказаться от монархии, которая не идет нам на пользу, - цитирует ТАСС одного из митингующих. - Мы оплачиваем расходы королевской семьи, которая не заслуживает почтения. Чем быстрее мы перейдем к республике, тем будет лучше для Великобритании».