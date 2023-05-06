Кейт Миддлтон и принц Уильям вывели детей на балкон Букингемского дворца: пятилетний принц Луи умилил народ

6 мая стало знаменательным событием для членов королевской семьи Великобритании. Сын Елизавета II, принц Чарльз, был коронован в Вестминстерском аббатстве. Он проехал по Лондону в карете, в которой в свое время на свою коронацию ехала его мама. Также коронована была жена короля Камилла.
На мероприятии были Кейт Миддлтон и принц Уильям, который присягнул своему отцу. Супруги привели детей: принцессу Шарлотту и принца Луи. А вот их первенец принц Джордж в этот день стал пажем короля. Во время коронации дочка Миддлтон вела себя спокойной и была грациозной. Она постоянно пыталась помочь младшему брату, который отвлекался и даже зевал.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из прямой трансляции
Затем Карл III с женой отправился в Букингемский дворец. За ним в другой карете ехал принц Уильям с женой и детьми. Завершающей частью торжества стало появление королевской семьи на балконе дворца. Лишь принц Гарри был отстранен от это привелегии.
Миддлтон была одета в похожие наряды с дочкой. Принц Джордж в алом костюме наблюдал за пролетающими самолетами. А пятилетний принц Луи снова кривлялся. Он открывал широко рот и махал, растопырив пальцы.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press