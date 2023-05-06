Кейт Миддлтон и принц Уильям вывели детей на балкон Букингемского дворца: пятилетний принц Луи умилил народ

На мероприятии были Кейт Миддлтон и принц Уильям, который присягнул своему отцу. Супруги привели детей: принцессу Шарлотту и принца Луи. А вот их первенец принц Джордж в этот день стал пажем короля. Во время коронации дочка Миддлтон вела себя спокойной и была грациозной. Она постоянно пыталась помочь младшему брату, который отвлекался и даже зевал.

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