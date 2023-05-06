Не допустили: принц Гарри не вышел на балкон Букингемского дворца с братом принцем Уильямом

6 мая в Лондоне состоялась долгожданная коронация Карла III и его жены Камиллы. На улицах города были миллионы людей. А на торжественной части в Вестминстерском аббатстве собралось больше 2 тысяч людей. Примечательно, что внук короля принц Джордж был пажем. Кейт Миддлтон и принц Уильям сопровождали младших детей: принца Луи и принцессу Шарлотту.
Прилетел ради такого события и принц Гарри. После его скандального интервью отношения с отцом и братом у него стали натянутыми. Его жена Меган Маркл отказалась приезжать на коронацию. Он был в одиночестве во время церемонии. Его даже усадили на третий ряд в храме, а вот принц Уильям с семьей был в первом ряду.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, принц Гарри. Фото: кадр из онлайн трансляции
Затем все члены королевской семьи отправились в Букингемский дворец. Там состоялась финальная часть торжества. Карл III с женой вышли на балкон. Их окружили работающие члены семьи. Принц Уильям с женой махали подданным. Они увидели пролетающие самолеты. А вот принца Гарри не допустили на балкон, так как он уже несколько лет не выполняет свои обязанности.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Примечательно, что ранее его уже не допускали на балкон в прошлом году, когда королева Елизавета II отмечала юбилей своего правления. Поэтому он не был расстроен и порой улыбался на коронации.
Принц Гарри. Фото: Global Look Press