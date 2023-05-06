Не допустили: принц Гарри не вышел на балкон Букингемского дворца с братом принцем Уильямом

Прилетел ради такого события и принц Гарри. После его скандального интервью отношения с отцом и братом у него стали натянутыми. Его жена Меган Маркл отказалась приезжать на коронацию. Он был в одиночестве во время церемонии. Его даже усадили на третий ряд в храме, а вот принц Уильям с семьей был в первом ряду.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».