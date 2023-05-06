Ляйсан Утяшева пытается привлечь внимание Юлии Высоцкой

Не так давно в Сети завирусились старые и не самые удачные выпуски кулинарной передачи Юлии Высоцкой. Особенно пользователям запомнилось видео с расплывшимися сырниками, горелым шашлыком и макаронами на водке. Блюда были откровенно провальными, поэтому комментаторы усомнились в поварском таланте ведущей.

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На ситуацию с Высоцкой обратила внимание и Ляйсан Утяшева. Она сама ведет кулинарное шоу, поэтому ей стало интересно обменяться опытом с Юлией. Ляйсан написала ведущей «Едим дома», но пока не получила никакого ответа.

По словам Утяшевой, она пыталась связаться с Высоцкой еще до всей этой шумихи, но все безуспешно. Поэтому Ляйсан пошла на крайние меры и попросила помощи у своих подписчиков. Возможно, им удастся достучаться до Юлии Высоцкой.