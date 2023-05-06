В России могут запретить фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В России собираются бороться с пропагандой пьянства на законодательном уровне. В ближайшее время могут совсем запретить рекламу алкогольных напитков, а также пропаганду горячительных в видеоблогах, в клипах и фильмах.

В свою очередь, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что известный советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» тоже попадет под ограничения.

«Вот у детей не должно складываться впечатления, что употребление спиртного может привести к каким-то веселым приключениям, как в этом фильме», - заявил он.

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