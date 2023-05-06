Произвела фурор: Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen и серьгах принцессы Дианы вышла на балкон Букингемского дворца

Также среди пажей короля были 13-летний Николас Баркли, внук Сары Троутон, которая является одной из компаньонок и старейших друзей королевы. С ним был 13-летний лорд Оливер Чолмондели. Его отец Дэвид, маркиз Чолмондели, недавно получил важную королевскую роль - он был назначен на должность лорда-приемника монарха.

Четвертый паж — 12-летний Ральф Толлемаш, сын британского банкира и аристократа Эдварда Толлемаша – крестника короля и почетного пажа королевы Елизаветы.

А все почетные пажи королевы-консорта Камиллы принадлежат ее семье. Среди них ее 13-летние внуки Гас и Луи Лопес, а также Фредди Паркер Боулз. Внучатый племянник жены монарха, 10–летний Артур Эллиот, чьим отцом является бывший председатель партии Тори Бен Эллиот, будет ее четвертым пажом.

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