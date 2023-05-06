Произвела фурор: Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen и серьгах принцессы Дианы вышла на балкон Букингемского дворца

6 мая стало особенным днем для Великобритании. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы увидеть членов королевской семьи. В Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III и его жены Камиллы. В торжественном событии приняли участие первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Джордж. Ему доверили роль пажа.
Также среди пажей короля были 13-летний Николас Баркли, внук Сары Троутон, которая является одной из компаньонок и старейших друзей королевы. С ним был 13-летний лорд Оливер Чолмондели. Его отец Дэвид, маркиз Чолмондели, недавно получил важную королевскую роль - он был назначен на должность лорда-приемника монарха.
Четвертый паж — 12-летний Ральф Толлемаш, сын британского банкира и аристократа Эдварда Толлемаша – крестника короля и почетного пажа королевы Елизаветы.
А все почетные пажи королевы-консорта Камиллы принадлежат ее семье. Среди них ее 13-летние внуки Гас и Луи Лопес, а также Фредди Паркер Боулз. Внучатый племянник жены монарха, 10–летний Артур Эллиот, чьим отцом является бывший председатель партии Тори Бен Эллиот, будет ее четвертым пажом.
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Король Карл III и пажи. Фото: кадр из онлайн трансляции
После церемонии коронации все члены королевской семьи на каретах отправились обратно во дворец. Кейт Миддлтон и принц Уильям сопровождали младших детей принцессу Шарлотту и принца Лу. Затем в саду король поприветствовал военнослужащих. И завершением официальной части стал выход короля и королевы с работающими членами семьи на балкон Букингемского дворца.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из онлайн трансляции
Миддлтон — жена будущего короля Великобритании, принца Уильяма, в этот день была в центре внимания. Она предстала в белом платье Alexander McQueen, с вышивкой сделанной не просто так: по мотивам розы, чертополоха, нарцисса и трилистника, которые обозначают четыре страны Соединенного королевства: Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию. Ее образ дополняла диадема в виде венка Jess Collett x Alexander McQueen. Она также была в середках принцессы Дианы.
Примечательно в подобном образе предстала и маленькая принцесса Шарлотта.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из прямой трансляции
На балконе были все пажи, а также члены королевской семьи, которые выполняют все свои обязанности. А вот принц Гарри туда не был допущен, так как несколько лет назад отказался от своих полномочий. Многие наблюдали за принцессой Шарлоттой и принцем Луи, который устал, но демонстративно махал руками, растопырив пальцы.
Король и королева с семьей. Фото: кадр из онлайн трансляции