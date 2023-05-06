Регина Тодоренко в мини-бикини оголила свои прелести на пляже: трусы туго натянула, едва прикрыв сокровенное

Регина Тодоренко уже много лет ведет передачи и снимает свои проекты. Она прославилась после выхода шоу «Орел и решка» с ее участием. Примечательно, что за последние годы она также дважды стала мамой. Артистка растит сыновей Михаила и Мирослава. Она старается совмещать карьеру и материнство.
Недавно Тодоренко отправилась в отпуск. Вместе с детьми она приехала в Дубай. Там также с семьей отдыхают Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Несмотря на то, что после родов прошло меньше года, Регина щеголяет в купальнике на пляже.
На этот раз она устроила фотосессию в мини-бикини. Телеведущая обнажила прелести на пляже. Трусики она наятнула до талии.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Короткие моменты счастья глазами», – написала звезда.
На этот раз многие удивились таким откровенным кадрам. Тодоренко подвергли критике. «Фигасе ты похудела», – удивился Сергей Лазарев.
«Неудачно подобранный купальник. Он отдельной жизнью живет , с телом вашим совсем не подружился», «Все висит», «Некрасиво», «зачем трусы так натягивать?» — стали писать в Сети.