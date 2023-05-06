Регина Тодоренко в мини-бикини оголила свои прелести на пляже: трусы туго натянула, едва прикрыв сокровенное

Недавно Тодоренко отправилась в отпуск. Вместе с детьми она приехала в Дубай. Там также с семьей отдыхают Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Несмотря на то, что после родов прошло меньше года, Регина щеголяет в купальнике на пляже.

На этот раз она устроила фотосессию в мини-бикини. Телеведущая обнажила прелести на пляже. Трусики она наятнула до талии.

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