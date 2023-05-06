Обнаженный филей напоказ: Марина Африкантова из «Дома-2» прикрылась черными тряпицами на пляже – бесстыжие кадры

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены Ромы Капаклы развлекается в Дубае тем, что постоянно фотографируется на пляже в полураздетом виде.

На этот раз Марина Африкантова разместила в микроблоге провокационные и весьма бесстыжие кадры, на которых позирует на шезлонге, прикрывшись черными тряпицами - бандо и топом.

На всеобщее обозрение Марина Африкантова выставила обнаженные ягодицы, или филейную часть своего тела.

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