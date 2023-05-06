Маме Валентина Юдашкина стало плохо на похоронах: ее откачивали

В Москве похоронили известного модельера Валентина Юдашкина. В начале недели он умер от онкологического заболевания, с которым боролся много лет.

Его маме Раисе Петровне в этом году исполнится 78 лет. Как же это страшно - похоронить собственного сына.

На траурной церемонии пенсионерке несколько раз становилось плохо. Несколько раз ее откачивали. На вдову Юдашкина Марину тоже невозможно смотреть. Она не снимала темные очки и периодически плакала.

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