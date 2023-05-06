Пятилетний принц Луи заскучал на коронации Карла III: сначала зевал, а потом сбежал от Кейт Миддлтон

Прилетел из США ради этого события принц Гарри. Он был без жены Меган Маркл. А вот его брат принц Уильям, который теперь является наследным принцем, присягнул королю. Он был на церемонии с женой Кейт Миддлтон и детьми.

Рядом с родителями находились принцесса Шарлотта и принц Луи. Порой во время службы младший наследник пары зевал. Он даже порой не пел молитву. А потом исчез на несколько секунд, сбежав от родителей.

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