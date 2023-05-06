Пятилетний принц Луи заскучал на коронации Карла III: сначала зевал, а потом сбежал от Кейт Миддлтон

Историческим событием стала коронация Карла III. Это случилось 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На торжественном мероприятии собрались гости, приехавшие из разных стран. Отметились певица Кети Пэрри, княгиня Монако Шарлен, королева Иордании Рания: королева Испании Летиция, а также другие известные персоны.
Прилетел из США ради этого события принц Гарри. Он был без жены Меган Маркл. А вот его брат принц Уильям, который теперь является наследным принцем, присягнул королю. Он был на церемонии с женой Кейт Миддлтон и детьми.
Рядом с родителями находились принцесса Шарлотта и принц Луи. Порой во время службы младший наследник пары зевал. Он даже порой не пел молитву. А потом исчез на несколько секунд, сбежав от родителей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из онлайн трансляции
К выходу Карла III в короне маленький принц вернулся в аббатство. Он под руку с сестрой шел с родителями. Порой мальчик хмурился. Но когда принц Луи запел, засмеялась его сестренка, а также ухмыльнулись родители. В карете члены королевской семьи вернулись во дворец. Во время процессии принцесса Шарлотта махала народу. А вот ее младший брат нетерпеливо ерзал на месте.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из прямой трансляции
А вот старший сын Миддлтон принц Джордж выполнял обязанности пажа. Он был в красном костюме. Девятилетний мальчик нес шлейф короля. Однако потом он с братом и сестрой также ехал в карете. В этот день принц Джордж тоже кривлялся и даже показывал язык. Родители не могли его отругать.
Король Карл III и принц Джордж. Фото: кадр из прямой трансляции