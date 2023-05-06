Ира Пингвинова из «Дома-2» выходит замуж

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова поделилась прекрасной новостью с поклонниками. На днях ей сделал предложение новый избранник. В микроблоге Ирина Пингвинова разместила фото, на котором демонстрирует колечко на безымянном пальце.
«Я сказала: «Да», - радостно сообщила Ира Пингвинова под снимком.
Она рассказала, что молодой человек сделал ей предложение в годовщину знакомства, пригласив на вертолетную прогулку. На высоте птичьего полета над Москвой он надел Ире Пингвиновой на палец колечко и попросил стать его женой. Затем пара отправилась в ресторан отмечать помолвку.
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Напомним, Ирина Пингвинова на «Доме-2» строила отношения с Димой Чайковым и даже родила от него дочку Милану. Но пара рассталась после появления малышки на свет и так и не смогла воссоединиться. Дочери Иры Пингвиновой и Димы Чайкова уже два с половиной года.
Ира Пингвинова и ее избранник. Фото: соцсети