Девятилетний принц Джордж выполнил особую роль на коронации Карла III: без гримас не обошлось

Особенным днем для Великобритании стало 6 мая. В этот день в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III. В этот день там собрались почетные гости из разных стран, а также члены королевской семьи. Принц Уильям присягнул королю. Он на церемонии был с женой Кейт Миддлтон и детьми.
Для такого особого случая Кэтрин выбрала белое платье в пол. На ней был синий плащ и диадема. также вся в белом была ее младшая дочка принцесса Шарлотта. Девочка не отходила от брата, принца Луи. Она вела себя скромнее всех. А вот старший сын принца Уильяма принц Джордж в этот день выполнял особенную роль – он был пажом.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из трансляции
«Джордж очень взволнован ролью почетного пажа на коронации», — ранее делилась Миддлтон.
Однако на самой коронации он вел себя достаточно расслабленно. Не обошлось без гримас. Девятилетний мальчик надувал губы и щеки, закатывал глаза. Однако он выполнил все, что было на него возложено. Принц Джордж шел вслед за королем.
Принц Джордж. Фото: кадр из прямой трансляции
Король Карл III и принц Джордж. Фото: кадр из прямой трансляции