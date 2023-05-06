Девятилетний принц Джордж выполнил особую роль на коронации Карла III: без гримас не обошлось

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали, как старший сын выполнял обязанности пажа на церемонии.

Особенным днем для Великобритании стало 6 мая. В этот день в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III. В этот день там собрались почетные гости из разных стран, а также члены королевской семьи. Принц Уильям присягнул королю. Он на церемонии был с женой Кейт Миддлтон и детьми. 

Для такого особого случая Кэтрин выбрала белое платье в пол. На ней был синий плащ и диадема. также вся в белом была ее младшая дочка принцесса Шарлотта. Девочка не отходила от брата, принца Луи. Она вела себя скромнее всех. А вот старший сын принца Уильяма принц Джордж в этот день выполнял особенную роль – он был пажом. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из трансляции

«Джордж очень взволнован ролью почетного пажа на коронации», — ранее делилась Миддлтон.

Однако на самой коронации он вел себя достаточно расслабленно. Не обошлось без гримас. Девятилетний мальчик надувал губы и щеки, закатывал глаза. Однако он выполнил все, что было на него возложено. Принц Джордж шел вслед за королем. 

Принц Джордж. Фото: кадр из прямой трансляции

Король Карл III и принц Джордж. Фото: кадр из прямой трансляции

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