Девятилетний принц Джордж выполнил особую роль на коронации Карла III: без гримас не обошлось

Для такого особого случая Кэтрин выбрала белое платье в пол. На ней был синий плащ и диадема. также вся в белом была ее младшая дочка принцесса Шарлотта. Девочка не отходила от брата, принца Луи. Она вела себя скромнее всех. А вот старший сын принца Уильяма принц Джордж в этот день выполнял особенную роль – он был пажом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».