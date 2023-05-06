Миддлтон привела на коронацию Карла III детей: принцесса Шарлотта в белом платье и диадеме вела брата за руку

На этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям были в первом ряду. Они привели своих детей. Принцесса Шарлотта шла за руку с принцем Луи. Наследники были рядом с родителями. А старший сын пары принц Джордж выполнял роль пажа. Он был в алых одеяниях.

Кэтрин в белом платье с вышивкой Alexander MacQueen и диадеме Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными вставками. Подобно матери и принцесса была вся в белом. На ее голове была диадема в виде лаврового венка.

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