Миддлтон привела на коронацию Карла III детей: принцесса Шарлотта в белом платье и диадеме вела брата за руку

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

В Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III и его жены Камиллы. На церемонии присутствовало более 2 тысяч человек.

6 мая стало важным днем для Великобритании. Состоялась коронация Карла III, который раньше был принцем Чарльзом. В Вестминстерском аббатстве собралось больше 2 тысяч человек. Члены королевской семьи были в центре внимания. Приехал даже принц Гарри, но без своей жены Меган Маркл. 

На этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям были в первом ряду. Они привели своих детей. Принцесса Шарлотта шла за руку с принцем Луи. Наследники были рядом с родителями. А старший сын пары принц Джордж выполнял роль пажа. Он был в алых одеяниях. 

Кэтрин в белом платье с вышивкой Alexander MacQueen и диадеме Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными вставками. Подобно матери  и принцесса была вся в белом. На ее голове была диадема в виде лаврового венка. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из онлайн трансляции

Иногда маленький принц Луи не могу скрыть, что ему скучно. Он зевал и отвлекал маму. Порой сестра пыталась помочь ему петь молитвы. Также не лучшим образом вел себя принц Джордж. Он порой кривлялся, надувал губы и показывал язык. В этот момент Миддлтон было неловко, но она не могла делать ему замечаний. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из онлайн трансляции

Король Карл III, принц Джордж. Фото: кадр из онлайн трансляции

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