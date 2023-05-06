Не сдержала счастливую улыбку: королева Камилла предстала в короне с драгоценными камнями

В Великобритании состоялось историческое событие. 6 мая в Лондон съехались туристы, а также приглашенные гости. В Вестминстерском аббатстве была организована коронация Карла III. Он официально получил корону и принес клятву, а также присягу.
Этого момента он ждал свою корону более 50 лет, с тех пор как получил титул принца Уэльского 1 июля 1969 года. Чарльз, как его звали ранее, даже установил рекорд, став самым взрослым наследником в истории британской монархии.
Также следом за ним процесс коронации прошла его жена Камилла Паркер-Боулз. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону королевы Марии на жену короля Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Примечательно, что она не сдержала улыбку, когда на ее голове появилась корона. Теперь Камилла официально стала королевой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Королева Камилла. Фото: кадр из онлайн трансляции
Напомним, что первой женой Карла III была принцесса Диана. Они развелись, когда он уже не скрывал своей связи с Камиллой. После смерти леди Ди многие англичане были опечалены. Сама принцесса при жизни заявляла, что не видит себя в качестве королевы, а хочет быть королевой людских сердец.
Король Карл III. Фото: кадр из прямой трансляции