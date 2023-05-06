Не сдержала счастливую улыбку: королева Камилла предстала в короне с драгоценными камнями

В Великобритании состоялось историческое событие. 6 мая в Лондон съехались туристы, а также приглашенные гости. В Вестминстерском аббатстве была организована коронация Карла III. Он официально получил корону и принес клятву, а также присягу.

Этого момента он ждал свою корону более 50 лет, с тех пор как получил титул принца Уэльского 1 июля 1969 года. Чарльз, как его звали ранее, даже установил рекорд, став самым взрослым наследником в истории британской монархии.