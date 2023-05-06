Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина - быстро переговорили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успел пообщаться с Аллой Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина. Он даже поцеловал ей руку при встрече как джентльмен.

Вообще, Пугачева стала чуть ли не главной звездой на Троекуровском кладбище в Москве. Ее окружили поклонники, люди задавали вопросы, просили автографы. Но Примадонна сохраняла молчание.

После того, как модельера похоронили, Примадонна удалилась с кладбища на своем шикарном автомобиле.

Возможно, в ближайшее время он снова улетит в Израиль к своей семье.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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