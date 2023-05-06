Мастер чтения по губам раскрыл, что сказал принц Гарри, появившись на коронации отца

Опальный британский принц Гарри присутствовал-таки на коронации своего отца Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая. Войдя в собор, он что-то произнес, и журналисты тут же подключили специалиста по чтению по губам, чтобы узнать реакцию принца на торжественное мероприятие.

Как пишет издание Mirror, войдя под своды храма, Гарри произнес «посмотрите на это», оглядывая богатое убранство церкви. Он также сказал, что оно выглядит «восхитительно». Затем принц приветствовал других гостей стандартными фразами «привет», «доброе утро» и «приятно видеть вас».