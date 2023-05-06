Саша Черно из «Дома-2» отрезала длинные волосы — хейтеры добились своего

На днях Александра Черно похвасталась в соцсетях новой прической. Звезда «Дома-2» нарастила себе длинные волосы светлого цвета. Девушка была в полном восторге от обновленной шевелюры. Однако большая часть подписчиков не оценила таких внезапных перемен.
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Произошел тот самый редкий случай, когда поклонники и хейтеры сошлись во мнении. Комментаторы писали о том, что Саше идут более короткие стрижки, да и цвет у наращенных волос не самый подходящий.
Александра Черно с новой прической. Фото: кадр из видео в соцсети
Вскоре и сама Черно призналась, что ей не очень удобно носить такие волосы. Девушка вернулась к каре и вполне довольна своим внешним видом.