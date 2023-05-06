Карл III снял торжественные одежды и уединился за ширмой: как прошло помазание короля Великобритании

В 2022 году умерла королева Елизавета II. После этого королем стал ее сын принц Чарльз (он же Карл). Карл III станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась там в 1066 году. На историческом событии присутствовали свыше 2,2 тыс. человек более чем из 200 стран.
Во время церемонии звучали молитвы. Карл III произнес клятву на библии в присутствии публики. А потом началась одна из самых древних традиций. Он прошел процесс помазанья. Король снял торжественные одежды и остался в простой рубашке; Примечательно, что в храм принесли ширмы. Само таинство было скрыто от глаз гостей. А затем Карла III облачили в торжественный наряд золотого цвета.
Карл III. Фото: кадр из онлайн трансляции
Также король восседал на старинном троне. Ему приносили атрибуты коронации: шпоры, мечи, символы власти. Затем Карла III короновали. Украшение весели около 2 килограммов. Однако в этом короне он пробыл около часа, а затем ему на голову поместили другую корону. в зале присутствовали сыновья короля принц Гарри и принц Уильям.
Карл III. Фото: кадр из онлайн трансляции