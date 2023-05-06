Карл III снял торжественные одежды и уединился за ширмой: как прошло помазание короля Великобритании

Во время церемонии звучали молитвы. Карл III произнес клятву на библии в присутствии публики. А потом началась одна из самых древних традиций. Он прошел процесс помазанья. Король снял торжественные одежды и остался в простой рубашке; Примечательно, что в храм принесли ширмы. Само таинство было скрыто от глаз гостей. А затем Карла III облачили в торжественный наряд золотого цвета.