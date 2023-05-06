Демонстративно держался в стороне: принц Гарри отметился на коронации Карла III без Меган Маркл

С утра гости стали приезжать в Вестминстерском аббатстве. Съехались тысячи гостей, среди которых и сотни глав государств. Карл III с женой Камиллой. Рыжеволосый принц выглядел равнодушным. Он держался в стороне во время начала церемонии. А вот его брат принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми был в первом ряду.

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