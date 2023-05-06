Демонстративно держался в стороне: принц Гарри отметился на коронации Карла III без Меган Маркл

Принц Гарри рассорился с королевской семьей за последние два года. Сначала он с женой Меган Маркл уехал из Великобритании, отказавшись от своих обязанностей. Потом супруги дали интервью, в котором нелицеприятно говорили о членах семьи. После этого отношения сына принцессы Дианы с родней стали очень напряженными. Но 6 мая он прилетел на коронацию отца.
С утра гости стали приезжать в Вестминстерском аббатстве. Съехались тысячи гостей, среди которых и сотни глав государств. Карл III с женой Камиллой. Рыжеволосый принц выглядел равнодушным. Он держался в стороне во время начала церемонии. А вот его брат принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми был в первом ряду.
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Принц Гарри. Фото: кадр из онлайн трансляции
Позже принц Гарри даже сидел на третьем ряду, позади брата, а перо из шляпы сестры Чарльза закрыло ему половину лица. Однако он сидел так далеко из-за королевского протокола. После того, как сын принцессы Дианы отказался от своих обязанностей он потерял большую часть своих полномочий. В этот день короновали Карла III и Камиллу. Все происходило по традициям, которых не меняли 10 веков.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри. Фото: кадр из онлайн трансляции