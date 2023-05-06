Нелли Кобзон о сложных отношениях Вячеслава Зайцева с сыном и внучкой: «Во многом Слава сам виноват»

О непростых отношениях в семье Вячеслава Зайцева говорят давно. Родственников мало интересовала жизнь художника, даже на юбилей мэтра отечественной моды (2 марта Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет) не явился ни сын, ни внучка. Мало того, в последние дни рядом с модельером были совершенно посторонние люди. Что случилось? Почему самые близкие люди вдруг стали чужими друг другу?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Приоткрыла тайну Нелли Кобзон. Вдова народного артиста долгие годы наблюдала за драмой в семье Вячеслава Зайцева — за тем, как рушатся отношения отца с сыном. Знаменитость сделала вывод, что в этом есть вина самого Вячеслава.

«Так сложились у них отношения. Это жизненная драма. Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. Проблема отцов и детей стояла остро. Слава собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился», — поделилась мыслями звезда с «Комсомольской правдой».

По словам Нелли Кобзон, как у любого творческого человека, у Вячеслава Зайцева был непростой характер. Есть вероятность, что непримиримость художника повысила градус и без того сложных отношений в семье мэтра.