Дороже, чем у матери: сколько стоит коронация Карла III

6 мая в Лондоне проходит коронация нового правителя Великобритании Карла III. Критики королевской семьи наверняка негодуют: как в такое сложное время можно устраивать подобные роскошества? Канал BBC представил цифры и сравнил торжество Чарльза с коронацией его покойной матушки Елизаветы II.

Итак, в церемонии Вестминстерском аббатстве 6 мая присутствуют около 2000 vip-гостей. И хотя может показаться, что знаменитостей собралось слишком много, это всего лишь четверть от количества «випов» на коронации Елизаветы II в 1953 году.

Однако, несмотря на меньшее количество гостей и более короткую церемонию, ожидается, что мероприятие будет стоить намного дороже, чем коронация покойной королевы, даже при учете инфляции.

По оценкам журналистов, мероприятие обойдется от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63–125 миллионов долларов). Коронация Елизаветы стоила 50 миллионов фунтов стерлингов по нынешним деньгам, что является нижней границей диапазона для коронации Чарльза.