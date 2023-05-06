Пугачева не смогла сама идти на похоронах Юдашкина: ее под руки держали люди

Алла Пугачева, как и обещала, прилетела из Израиля на похороны к своему лучшему другу Валентину Юдашкину. Примадонна приехала на траурную церемонию на Троекуровское кладбище к заднему входу. Общаться с журналистами не стала.

Посадили артистку рядом с гробом Юдашкина, она едва сдерживала слезы, но не проронила ни слова.

Вместе со всеми Пугачева вышла из прощального зала и направилась к месту захоронения. Аллу Борисовну под руку держали мужчина и женщина, сзади шла охрана.

Вообще, Примадонна заметно похудела в последнее время, лицо осунулось.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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