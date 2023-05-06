Алла Пугачева надела на прощание с Юдашкиным шикарное жемчужное ожерелье

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна вышла к журналистам.

Приехавшая из Израиля Алла Пугачева посетила церемонию прощания с Валентином Юдашкиным. Примадонна около 30 лет дружила с модельером. Говорит, не могла не приехать к лучшему другу.

Артистка за последнее время изменилась. Лицо сильно похудела, подбородок стал острым. На похороны Примадонна надела черную шляпу, очки, пальто и шикарное белое жемчужное ожерелье.

Похороны Валентина Юдашкина. Алла Пугачева. Фото: Teleprogramma.pro

За все траурную процессию Алла Борисовна не проронила ни слова.

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