Алла Пугачева надела на прощание с Юдашкиным шикарное жемчужное ожерелье

Приехавшая из Израиля Алла Пугачева посетила церемонию прощания с Валентином Юдашкиным. Примадонна около 30 лет дружила с модельером. Говорит, не могла не приехать к лучшему другу.

Артистка за последнее время изменилась. Лицо сильно похудела, подбородок стал острым. На похороны Примадонна надела черную шляпу, очки, пальто и шикарное белое жемчужное ожерелье.