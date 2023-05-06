Худое лицо, острый подбородок: Пугачеву едва узнали на похоронах Юдашкина

Поклонники заметили, что Алла Пугачева сильно изменилась за последнее время. У нее сейчас очень худое лицо, острый подбородок. Примадонна совсем не похожа на прежнюю Аллу Борисовну.
Приехавшая из Израиля артистка сидела возле гроба своего лучшего друга Валентина Юдашкина. За всю церемонию прощания Пугачева не проронила ни слова.
Похороны Валентина Юдашкина: Фото: Teleprogramma.pro
Вот-вот вынесут гроб, церемония прощания подходит к концу.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».