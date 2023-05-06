Вдова Валентина Юдашкина расплакалась на церемонии прощания: ее успокоил Алексей Учитель

Вдова Валентина Юдашкина Марина едва сдерживала слезы на церемонии прощания с любимым мужем в Троекуровском зале, но в итоге расплакалась. Женщина утирала платочком слезы, не хотела, чтобы кто-то заметил.

К Марине подошел режиссер Алексей Учитель. Он обнял ее и поддерживал словами. Юдашкина не снимает черные очки.

Рядом с дочкой Галиной сидит Алла Пугачева. Обе склонили головы, не двигаются.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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