Жена и дочь Юдашкина убиты горем у гроба: принимают соболезнования, еле держатся

Вдова Валентина Юдашкина Марина и их дочь Галина сидят вместе возле гроба модельера в Троекуровском зале. Только что прошло отпевание, они принимают соболезнования от коллег и друзей, еле держатся. Обе в черных платках и очках.

Около гроба также сидят Владислав Третьяк, Владимир Винокур и Алла Пугачева. Владимир Машков стоит по центру зала.

Валентин Юдашкин, напомним, много лет боролся с онкологическим заболеванием. Врачи сделали все возможное, но чуда не произошло.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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