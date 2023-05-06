Пугачева едва сдерживала слезы у гроба Юдашкина

Алла Пугачева прилетела из Израиля на похороны к своему другу Валентину Юдашкину. Примадонна посетила официальную траурную церемонию, однако от журналистов спряталась.

Артистка заехала с заднего входа, ее сопровождают охранники.

Пугачеву в черной шляпе посадили возле гроба Юдашкина, где находятся родные и близкие модельера. Примадонна сидит, не двигаясь, два сдерживает слезы. Они дружили с Юдашкиным 30 лет. Разумеется, ей сейчас очень тяжело.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».