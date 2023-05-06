Гроб из темно-коричневого дерева и Розенбаум с подсолнухами: как проходит прощание с Юдашкиным

В субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище Москвы прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Народу много, все несут цветы, некоторые поклонники плачут.

Гроб Юдашкина из темно-коричневого дерева. Около него лежат белые розы. Рядом сидят родственники модельера.

На траурную церемонию приехала и Алла Пугачева. Примадонна привезла мать модельера.

Александр Розенбаум приехал с большим букетом подсолнухов.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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