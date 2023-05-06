Сильно похудевшая вдова Лужкова приехала на прощание к Юдашкину

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина появилась на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Известная предпринимательница подъехала к главному входу Троекуровского зала. Ее никто не узнал, так как очень сильно похудела.

Проститься с Юдашкиным также приехали Надежда Бабкина, Дмитрий Песков, Олег Газманов и даже Алла Пугачева.

Примадонна, правда, зашла с заднего входа, чтобы спрятаться от журналистов и поклонников.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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