Сильно похудевшая вдова Лужкова приехала на прощание к Юдашкину

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина появилась на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Известная предпринимательница подъехала к главному входу Троекуровского зала. Ее никто не узнал, так как очень сильно похудела.
Проститься с Юдашкиным также приехали Надежда Бабкина, Дмитрий Песков, Олег Газманов и даже Алла Пугачева.
Примадонна, правда, зашла с заднего входа, чтобы спрятаться от журналистов и поклонников.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».