Коронация Карла III в Лондоне: где смотреть прямую трансляцию

6 мая состоится коронация нового британского монарха Карла III, которого мы ранее знали, как принца Чарльза, мужа леди Дианы. На торжественном мероприятии будут присутствовать его сыновья Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи. Меган Маркл не ожидается.

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Если вы тоже хотите стать частью этого события, то можете посмотреть прямую трансляцию в YouTube. Ее проводят сразу несколько западных телеканалов. Вот ссылки на стримы BBC, Daily Mail, ABC и The Telegraph - выбирайте любой.