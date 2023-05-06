С заднего входа и вся в черном! Пугачева скрылась от людей на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева действительно появилась на похоронах своего друга Валентина Юдашкина в Москве. Однако Примадонна решила обойти журналистов и зашла в Троекуровский зал с заднего входа.
«Роллс-ройс» певицы остановился прямо около двери. Артистка вышла в сопровождении охраны, вся в черном.
Тем временем, церемония прощания официально началась. Поклонники модельера несут цветы, артисты раздают интервью, все по классике.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
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