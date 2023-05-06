Полина Гагарина прокомментировала слухи о воссоединении с отцом своей дочери

Не так давно Полина Гагарина выложила в своем блоге фотографию со дня рождения дочери Мии. На снимке певица была рядом со своим бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. И молодые люди так гармонично смотрелись в кадре, словно между ними вновь вспыхнули романтические отношения.

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Поклонники пары с воодушевлением начали обсуждать возможное воссоединение, но, увы, их ожидания не оправдались. В одном из последних интервью певица четко дала понять, что в ее отношениях с бывшим мужем ничего не изменилось.

«Наша фотография с Дмитрием вызвала бурю обсуждений и сплетен, что мы сошлись. Кто-то не порадовался, может быть. Развелись, значит, развелись», — сказала Гагарина.

Источник: программа «Русские перцы»