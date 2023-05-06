Алла Пугачева явилась на похороны к Валентину Юдашкину на «Роллс-ройсе»

Алла Пугачева, как и обещала, приехала на похороны своего друга Валентина Юдашкина. Примадонна появилась на Троекуровском кладбище в Москве на «Роллс-ройсе», но журналисты ее пока не сфотографировали.

На траурную церемонию также пришел 90-летний отец Филиппа Кирокрова, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Владимир Винокур, Леонид Якубович и многие другие.

Все они раздают интервью журналистам. Скорбят.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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