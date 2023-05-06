В Москве началось прощание с Валентином Юдашкиным: людей уже много, звезды дают интервью

В субботу, 6 мая, в Москве начинается прощальная церемония с Валентином Юдашкиным. Известный модельер скончался на этой неделе от онкологического заболевания.

Официально все начнется в 12.00 на Троекуровском кладбище, но уже в 10.30 народу много. Люди несут цветы, еле сдерживают слезы.

Среди известных личностей уже замечена юмористка Клара Новикова. Ее обступили журналисты, она дает интервью.

«Все что Валентин сделал - он сделал своими руками. Он был удивительный человек. Я не пропускала ни одного показа», - цитирует Новикову Teleprogramma.pro.

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