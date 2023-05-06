Поминки Вячеслава Зайцева омрачила выходка внучки — что натворила наследница мэтра

С Вячеславом Зайцевым попрощались 4 мая. В тот же день в усадьбе модельера состоялись поминки. На них присутствовали около сотни человек. Учитывая масштаб личности модельера, желающих проститься с ним в разы больше, однако двери на мероприятие были открыты не для всех.

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Вход был по специальным приглашениям, которые раздавали прямо на кладбище. На родственников художника это правило не распространялось. Несмотря на это, внучка Вячеслава Зайцева, Маруся, так и не нашла времени, чтобы помянуть деда. Гости отмечают, что наследницы мэтра отечественной моды на трапезе не было.

В целом мероприятие прошло спокойно, без скандалов и пьяных дебошей. Дорогих блюд на столе не было. Их, к слову, расположили во дворе усадьбы Зайцева, на свежем воздухе.

«Достойная скромная трапеза с традиционным поминальным угощением. Но все было очень вкусно. Громких заявлений никто не делал, все прошло тихо и спокойно. Никто не напился», — выдал один из гостей.

По материалам «МК».