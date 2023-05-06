Анастасия Волочкова отказалась от нижнего белья на Мальдивах: в красивой позе сверкнула интимным

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова дала свой долгожданный концерт и со спокойной совестью улетела на Мальдивы. Здесь она проведет все праздничные выходные, а предпочтение вновь отдала безлюдному резорту, в котором уже отдыхала в январе.

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Свободная и счастливая, балерина позволила своему телу тоже ощутить свободу, и отказалась от нижнего белья. Об этом подписчики узнали без слов: Волочкова позировала в изящной позе под пальмой, в маечке на голое тело, и отсутствие бюстгальтера сразу выдало артистку.