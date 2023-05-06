Певец Юлиан назвал виновных в ссоре Зайцева с единственным сыном: «Надо было ему гнать всех в шею»

Вячеслав Зайцев ушел из жизни на 86-м году жизни. Его измучила болезнь Паркинсона, и несколько последних лет он не мог ходить, говорить.
Певец Юлиан уверен, что недуг сильно изменил кутюрье, он едва понимал окружающих, которых не узнавал. И выводить на публику его в таком состоянии было нельзя. Но единственный сын Егор не защищал отца, не виделся с ним годами. Поскольку был в ссоре. Кто вбил между отцом и сыном клин, артист назвал в интервью.
«Я считаю, что посторонние люди, которые входили в круг больного человека, рассорили их. На мой взгляд, они строили козни против Егора», - убежден Юлиан.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Он подчеркнул, что модельер души не чаял в единственном сыне, а тот – сильно уважал отца. У них была настоящая детско-родительская связь. В нее вклинились посторонние, которые окружали Зайцева в последние годы жизни, считает артист.
«Надо было ему гнать всех помощников в шею. Потому что то, что они устраивали с Зайцевым, – за гранью. Приезжали, снимали, выкладывали в соцсетях эти ролики для хайпа… Егор был против этого, потому что он всегда был на стороне отца», - цитирует Юлиана mk.ru.