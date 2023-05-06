Певец Юлиан назвал виновных в ссоре Зайцева с единственным сыном: «Надо было ему гнать всех в шею»

Вячеслав Зайцев ушел из жизни на 86-м году жизни. Его измучила болезнь Паркинсона, и несколько последних лет он не мог ходить, говорить.

Певец Юлиан уверен, что недуг сильно изменил кутюрье, он едва понимал окружающих, которых не узнавал. И выводить на публику его в таком состоянии было нельзя. Но единственный сын Егор не защищал отца, не виделся с ним годами. Поскольку был в ссоре. Кто вбил между отцом и сыном клин, артист назвал в интервью.

«Я считаю, что посторонние люди, которые входили в круг больного человека, рассорили их. На мой взгляд, они строили козни против Егора», - убежден Юлиан.

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Он подчеркнул, что модельер души не чаял в единственном сыне, а тот – сильно уважал отца. У них была настоящая детско-родительская связь. В нее вклинились посторонние, которые окружали Зайцева в последние годы жизни, считает артист.