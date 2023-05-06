Что на самом деле связывало Пугачеву и Юдашкина, раскрыл известный артист: «Потому что была выше всех»

После смерти Валентина Юдашкина в Москву спешно прилетела Алла Пугачева. Они виделись с модельером незадолго до его ухода – кутюрье сам прилетал в Израиль, где у него живет мама и где поселилась Примадонна. С Аллой Борисовной у него давняя дружба, однако певец Александр Буйнов раскрыл, что на самом деле их с артисткой связывало.

«Алла стала его музой, потому что она была выше всех», - объяснил сайту mk.ru Буйнов. – «Она и сегодня выше всех. Несмотря ни на что, мы не можем умалять ее заслуг и достоинств, как певицы и как актрисы».

Примадонна и Юдашкин дружили более 30 лет, он в 1994 году создал для нее черное платье длины мини, после чего она полюбила короткие наряды. Похороны Валентина Абрамовича пройдут 6 мая.

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