Располневшая Бузова натянула тугие стринги на ядреные ягодицы: много половин

Исполнительница хитов «Мало половин» и «Официант» Ольга Бузова решила поставить на паузу все дела и улетела на Кипр. Красотка уже порадовала подписчиков в Сети множеством снимков с прогулки, теперь настал черед кадров в бикини.

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Войдя в море, Бузова принялась позировать, демонстрируя самые сильные и крепкие стороны своей фигуры. За последнее время она несколько располнела, но людям такой она больше нравится – новая фигура собрала уйму комплиментов. А ракурс, где Ольга повернулась ядреным тылом в камере и натянула стринги до пояса, заставил людей ахнуть.