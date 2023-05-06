Новости шоу-бизнеса: в Госдуме хотят запретить Пугачевой въезд в Россию, жену Преснякова поздравляют с беременностью, Кушанашвили накинулся на Вайкуле

Пугачева проигнорировала похороны Зайцева

Алла Пугачева хоть и находится в Москве, но проигнорировала похороны Вячеслава Зайцева полностью. Она не просто не пришла на прощание, но даже не послала веночка на могилу.

Жену Преснякова поздравляют с беременностью

Алена Краснова воссоединилась со сбежавшим в США Никитой Пресняковым в декабре прошлого года. И похоже, у них грядет пополнение – ее в Сети поздравляют с беременностью.

В Госдуме призывают запретить въезд Пугачевой

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алексей Диденко призывает не впускать Аллу Пугачеву в Россию. Примадонна прилетела в Москву и возмутила его и многих других этим поступком. Политик считает ее предателем.

Кушанашвили накинулся на Вайкуле

Отар Кушанашвили в интервью на YouTube высказал, что думает по поводу Лаймы Вайкуле. Он считает, что в последнее время «много болтает», при этом она явно хотела сказать некую резкость, но промахнулась.