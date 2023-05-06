Мокрая Севастьянова сразила упругими чреслами в стрингах: Мальдивы вздрогнули

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах. Она улетела туда праздновать свой день рождения вместе с новым бойфрендом, и теперь подписчики в Сети наслаждаются видами с острова. Особенно сильно публика любит фото Каролины в купальниках.

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На этот раз Севастьянова расщедрилась на кадры во время купания. Мокрая гимнастка предстала по бедра в воде, повернувшись упругими чреслами к камере. Загорелая красотка вызвала восхищение у поклонников, комплименты посыпались с особенной пылкостью.