Пугачева выложила несколько миллионов за приезд в Россию: сумма впечатляет - лучше присядьте

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева давно не была в России. Она покинула страну в прошлом году, эмигрировав в Израиль вместе с мужем и детьми. Но беда заставила ее вернуться: умер давний друг артистки, модельер Валентин Юдашкин. Примадонна собралась сама и вместе с мамой кутюрье, которая живет в Израиле, прилетела на следующий день после смерти маэстро.

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Как сообщает сайт Woman.ru, Пугачева прибыла в Москву частным джетом. За рейс она выложила кругленькую сумму, которая может доходить до 9 млн рублей. Скорее всего, речь идет о дорогом прямом перелете продолжительностью 5 часов, и это только в одну сторону. Вполне правдоподобно, учитывая, что Примадонна не любит летать, да и возраст у нее и ее спутницы Раисы Юдашкиной уже не пионерский. К тому же, на регулярном рейсе артистке бы явно пришлось испытать на себе повышенное внимание публики – после ее поступков и слов многие не рады видеть звезду в России.