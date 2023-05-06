«Лиф задрался»: Бузова в мизерном бикини опозорилась на пляже – снизу вывалилось (фото)

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела на длинные майские праздники в отпуск. Звезда выбрала курорт на Кипре и уже похвасталась кадрами с пляжа перед своими подписчиками. Водные процедуры у Ольги всегда вызывают восторг, и в этот раз она нырнула в море, чтобы насладиться прохладой волн и заодно сделать несколько ярких кадров для Интернета.

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Бузова в ярком бикини погрузилась на треть в прохладные волны и стала позировать. Люди обратили внимание в комментариях, что звезда заметно располнела, так, что лиф от купальника стал ей чересчур мал. Действительно, из чашечек грудь в буквальном смысле вывалилась. На конфуз указали многие подписчики, и теперь просят красавицу пересмотреть свой гардероб.