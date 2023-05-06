«Лиф задрался»: Бузова в мизерном бикини опозорилась на пляже – снизу вывалилось (фото)

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела на длинные майские праздники в отпуск. Звезда выбрала курорт на Кипре и уже похвасталась кадрами с пляжа перед своими подписчиками. Водные процедуры у Ольги всегда вызывают восторг, и в этот раз она нырнула в море, чтобы насладиться прохладой волн и заодно сделать несколько ярких кадров для Интернета.
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Бузова в ярком бикини погрузилась на треть в прохладные волны и стала позировать. Люди обратили внимание в комментариях, что звезда заметно располнела, так, что лиф от купальника стал ей чересчур мал. Действительно, из чашечек грудь в буквальном смысле вывалилась. На конфуз указали многие подписчики, и теперь просят красавицу пересмотреть свой гардероб.
«Я не понимаю, зачем так носить верх купальника? Ну это же некрасиво», «Неудачный верх купальника», «Купальник подростковый надела что ли?», «Опять детский верх от купальника», «Купи на размер больше купальник, не позорься, тебе не 20 лет уже», «Лиф задрался», - пишут люди.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ольга Бузова. Фото: соцсети