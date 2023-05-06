«Пошлость и гадость»: Гузеева не сдержалась в ответ на показные причитания звезд по умершему Юдашкину

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева не смогла сдержаться после нескольких дней несмолкаемых причитаний в соцсетях по поводу смерти кутюрье Валентина Юдашкина. Звезду «Жестокого романса» глубоко возмутила массовая скорбь знаменитостей, поскольку она считает ее показной – исключительно чтобы показать себя.

«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость», - плюнула на происходящее актриса, высказывая свое мнение.

Валентин Юдашкин, напомним, ушел из жизни 2 мая после продолжительного онкологического заболевания. Прощание с модельером состоится 6 мая, и на него прилетела давняя муза мастера Алла Пугачева.

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