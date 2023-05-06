Прилучный и Брутян зацеловали новорожденного сынишку прямо в родзале: первое семейное фото

Актер Павел Прилучный теперь – многодетный отец. В конце апреля его молодая жена Зепюр Брутян родила долгожданного сына. Мама с папой назвали его Микаэлем и уже показали старшим братику и сестренке (детям Прилучного от первого брака), а также познакомили с публикой.

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Первое семейное фото прямо из родзала опубликовала в Сети Зепюр Брутян. Новорожденного она держит на руках столбиком и вместе с мужем прильнула к его макушке.

Актриса пребывает в эйфории от новых эмоций и материнства, она признается, что очень счастлива.

«Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик - мама с папой тебя так ждали! Хочу выразить невероятную благодарность. Мои любимые, дорогие люди! Я хочу сказать огромное спасибо за ваши прекрасные поздравления, пожелания за ваше внимание и любовь», - написала новоиспеченная мама.