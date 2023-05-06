Волочкова сняла с себя все на мальдивском берегу: стыдливо жмет к себе парео

Балерина Анастасия Волочкова вырвалась на майские праздники на Мальдивы. Последний раз здесь она была в январе, и ей так понравился остров, что она вернулась ровно туда же. Ее привлекает отсутствие людей, маленькая территория и красивейший пляж – благодаря этой атмосфере артистка быстро восстанавливается и готова снова на сцену.

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Следующее выступление не за горами, поэтому Волочкова старается слиться с природой по максимуму. Например, оказаться в чем мать родила на приватном пляже. Сняв с себя все, балерина стыдливо прижала к себе парео и кокетливо посмотрела в камеру – фото было сделано для соцсетей.